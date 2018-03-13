Ученые: 50-80% интеллекта передается благодаря 500 различным генам

Генетики их шотландского университета провели крупное исследование вопроса наследственности интеллекта человека. Они выяснили, что благодаря 500 разным генам могут передаться до 80% интеллекта.

Благодаря работе генетиков из университета в Шотландии стало ясно, что от 50 до 80% интеллекта человека способны предаваться от родителя к ребенку. Помогают в этом свыше 500 разнообразных генов, связанных с мыслительной функцией мозга.В исследовании принимали участии около 240 тысяч добровольцев, чей уровень интеллектуальных способностей удалось определить только по их генетической информации. Ученые также нашли доказательства, что наличие в найденных генов «интеллектуальности» оказывает влияние на здоровье человека. Большое их количество снижает вероятность заболевания болезнью Альцгеймера, реже возникают и развиваются ожирение, депрессия и шизофрения. В то же время, у детей с низким количеством этих генов сильно увеличивается опасность ранней смерти.