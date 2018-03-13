Учёные доказали, что увидеть эффект Унру нельзя

Польские, канадские и американские физики-теоретики убеждены, что массивные частицы Унру-эффекта нельзя выявить даже специальными детекторами. Однако, безмассовые частицы аппараты с легкостью выявляют.

Эксперты проводили эксперимент с помощью вакуума. Емкость заполняли частицам, внося в него операторы рождения. Совершить опустошение вакуума помогали операторы уничтожения. Для определения свойств, ученым пришлось вычислять средние значение в вакуумной среде.В ходе исследования, у экспертов стала на пути одна проблема: не получалось связать Квантовую теорию с Общей теорией относительности. В 1976 году физик из Канады Уильям Унру показал, как в вакууме изменяется скорость передвижения частицы. При наблюдении можно увидеть, что частиц стало больше, но на самом деле это не так. Унру привел пример: если в емкость погрузить сосиску даже при комнатной температуре она поджарится. Правда для подогрева соски понадобится огромное ускорение частиц.Ученые попытались повторить подобный опыт. Группа ученых во главе Анджея Драгана выяснили, что поймать частицы в вакууме не просто.Ученые поняли, что массивные частицы имеют маленькое пространство вокруг горизонта Риндлера. Исследователи изучали функции скалярного массивного поля при помощи описания Клейна-Гордона. Позже имеющие поле расчленили на доли, части отвечают за рождение и уничтожение частичек. В итоге экспертам удалось выявить состояние двух случаев.В конечном итоге физики-теоретики уяснили, что какое-нибудь заметное число частиц (минимум одно) попадает в коробку только в том случаи, если ее скорость можно сравнить с массой поля (в системе единиц ? = c = 1). Это означает, что расстояние между коробкой и горизонтом Риндлера не должно превышать комптоновскую длину волны среди частиц. Иными словами,Поймать массивные частицы с помощью детектора , скорее всего, не получится. Однако, для безмассового поля ситуация выглядит немного иначе. Стало известно, что число частиц в безмассовом поле растет быстрее, а расстояние до горизонта Риндлера сопоставимо размеру коробки. Поэтому узреть эти частицы намного проще.