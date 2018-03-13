Ученым стало известно влияние тающих льдов Арктики на США

При увеличении роста летнего и зимнего температурных режимов в Арктике со стороны России и Канады, в США могут наступить особенно суровые и снежные зимы. Подобное может происходить из-за сдвига холодного арктического воздуха в сторону материка Северной Америки.

Специалисты из США исследовали вопрос изменения климата Арктики и оценили его влияние на США. Оказывается, если продолжится рост арктических температурных режимов зимой и летом, то зима для жителей Соединенных Штатов Америки угрожает стать особенно снежной и суровой. Дело в том, что процесс потепления приводит к изменению направления ветра, и следующий сдвиг может принести на центральную часть материка Северная Америка холодный воздух Арктики.В последние несколько лет в США уже наблюдаются аномалии с чрезмерно холодными зимами, сопровождающимися сильными снегопадами. Опасения насчет того, что изменения погоды могут быть связаны с таянием арктических льдов, появилось в научном мире еще два года назад. Недавно эти предположения получили доказательства после исследования толщины льда в Арктике.Больше всего подвергаются холодным зимам северо-восточная часть страны и территория у Скалистых гор. Ученые также полагают, что вскоре процессы похолодания затронут страны Азии и Европы.