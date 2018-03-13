В Китае до 2025 года создадут телескоп, что сможет изучать черные дыры

Китайцы намерены изобрести орбитальный телескоп, который сможет исследовать гипотетические тела и изучать черные дыры. Разработка получала название eXTP.

Телескоп займется обследованием таинственных астрофизических объектов. Для начала ученые попытаются исследовать черные дыры, а позже попробуют выявить гипотетические тела.Отметим, что ранее подобное изобретение выводили на орбиту в 2015 году. По сей день, разработка собирает данные из простор космоса. Известно, что eXTP будет самым дорогостоящим космическим проектом КНР. В разработку вложат примерно 3 миллиарда юаней (около 500 тысяч долларов). Однако, вложения будут не только со стороны Китая. В проект внесут свои средства и компании из Европы.Эксперты подчеркивают, что подобные телескопы стали возможны благодаря технологическому прогрессу в разработке твердотельных приемников по рентгеновскому излучению.