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| | Астрономы описали реликтовую галактику вблизи Млечного Пути

Астрономы описали реликтовую галактику вблизи Млечного Пути

Сегодня, 19:41
Обычно реликтовые галактики удалены от Солнечной системы на сотни миллиардов световых лет, но NGC 1277 располагается неподалеку от Млечного Пути. Она имеет небольшие размеры и совсем не эволюционирует.

Астрономы описали реликтовую галактику вблизи Млечного Пути

 

Испанские ученые обнародовали новое исследование, посвященное галактике NGC 1277. Она располагается чуть более чем в 200 миллионов световых лет от Земли и считается «мертвой». Звездообразование в данной галактике началось еще 12 миллиардов лет назад, но вскоре остановилось, и вот уже 10 миллиардов лет в NGC 1277 ничего нового не происходит. В реликтовой галактике в два раза больше звезд, чем в Млечном Пути, но размеры ее значительно меньше. Подобные галактики с нашей разделяют в сотни раз большие расстояния, поэтому она представляет интерес для ученых.

Астрономы отмечают, что в NGC 1277 не наблюдаются голубые новообразования, что доказывает то, что она никогда не получала притока вещества, достаточного для эволюции.
Виктория Озерова
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