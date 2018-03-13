Астрономы описали реликтовую галактику вблизи Млечного Пути

Обычно реликтовые галактики удалены от Солнечной системы на сотни миллиардов световых лет, но NGC 1277 располагается неподалеку от Млечного Пути. Она имеет небольшие размеры и совсем не эволюционирует.

Виктория Озерова

Испанские ученые обнародовали новое исследование, посвященное галактике NGC 1277. Она располагается чуть более чем в 200 миллионов световых лет от Земли и считается «мертвой». Звездообразование в данной галактике началось еще 12 миллиардов лет назад, но вскоре остановилось, и вот уже 10 миллиардов лет в NGC 1277 ничего нового не происходит. В реликтовой галактике в два раза больше звезд, чем в Млечном Пути, но размеры ее значительно меньше. Подобные галактики с нашей разделяют в сотни раз большие расстояния, поэтому она представляет интерес для ученых.Астрономы отмечают, что в NGC 1277 не наблюдаются голубые новообразования, что доказывает то, что она никогда не получала притока вещества, достаточного для эволюции.