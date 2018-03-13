Телескоп FAST зафиксировал 11 новых пульсаров

В Китае с помощью мощнейшего радиотелескопа FAST удалось обнаружить 11 новых нейтронных звезд. Пульсарами эти звезды назвали из-за их способности периодически выпускать электромагнитные импульсы, которые способен уловить земной телескоп.

Специалисты из Китая сообщают, что мощнейший в мире радиотелескоп FAST смог зафиксировать новые импульсы от нейтронных звезд, вращающихся с большой скоростью. Ученые говорят об 11 новых пульсарах.О том, что нейтронные звезды могут выдавать электромагнитные импульсы стало известно науке в 1960-х годах. Тогда эти случайные импульсы восприняли как «голос» инопланетной цивилизации, которая хочет таким образом наладить общение с землянами.О строительстве радиотелескопа большой мощности говорили астрономы с 1994 года, но только в 2011 году было начато строительство FAST, стоимость которого составила 108 млн долларов (1,2 млрд юаней). Работать телескоп начал с 2016 года в провинции Гуйчжоу в Китае.