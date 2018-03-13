Специалисты определили пол и возраст воронов по голосу

Ученые из Австрии сделали очередное открытие в сфере орнитологии. Они выделили акустические характеристики карканья воронов, которые помогли специалистам определить пол и возраст птиц.

Анна Котова

Эксперты проанализировали 418 записей голосов воронов и выявили определенные характеристики, по которым можно определить возраст и пол птиц. Это карканье позволяет особям из одной стаи распознать своих собратьев на расстоянии. Отметим, чтобы узнать своего, воронам необходимо длительное время видеться. Эти записи эксперты исследовали целый год по нескольким параметрам: частоте, амплитуде и длительности. Акустические звуки удалось квалифицировать по полу и трем возрастным группам: молодые – до года, полувзрослых – от года до трех лет и взрослые особи – более трех лет.Специалисты считают, что данные голосовые характеристики помогают воронам распознавать других особей и определять, что им делать дальше.