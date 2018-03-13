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| | Виноваты гены: Ученые сообщают о связи температуры тела и ожирения

Виноваты гены: Ученые сообщают о связи температуры тела и ожирения

Сегодня, 18:12
Исследуя проблему набора лишнего веса, специалисты выяснили, то ожирение может быть вызвано неадекватной реакцией организма человека на холод. Эксперименты на подопытных мышах подтвердили, что большое влияние в процессе терморегуляции оказывают гены.

Виноваты гены: Ученые сообщают о связи температуры тела и ожирения

 

Определённые нарушения в генной структуре могут вызывать неправильную реакцию организма на холод, что является одним из условий ожирения. Ученые подтвердили эту свою догадку с помощью серии экспериментов на подопытных мышах.

У людей и мышей система температурных рецепторов и генов работает очень похоже, поэтому для исследования были выбраны именно эти грызуны. Как выяснилось, какие-либо изменения в гене TRPM8 способны привести к потере чувствительности к холоду и большем расходовании энергии, а также к перегреванию при высоких температурах. Кроме этого, поврежденный ген вызывал у мышей повышенный аппетит, а при условии бессонницы в холода он оказывался особенно большим, из-за чего грызуны неизбежно набирали вес. Другими словами, животное пыталось согреться за счет съеденной пищи.

Интересно, что последствия повреждения генной структуры проявились у мышей не с самого рождения, а только с 24-й недели их жизни, что, фактически, соответствует пубертатному периоду у человека.
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