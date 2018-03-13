В Петербурге нашли останки древнего шестирогого носорога

На Васильевском острове в Петербурге строителям удалось найти останки древнего вымершего животного – шестирогого носорога. Находка была сделана на дне 15-метрового котлована.

На территории Васильевского острова, расположенного в Петербурге, бригаде строителей во время работ удалось найти останки животного, последний представитель которого умер 9-14 тыс. лет назад. Этим животным является предок современных носорогов – шестирогий носорог. Ранее во времена Ледникового периода эти животные вместе с мамонтами жили в окрестностях современного Петербурга.Найденные останки законсервировали в полузамёрзшей почве. Ученые будут ожидать полного высыхания грунта для извлечения останков и последующего проведения над ними экспертизы. Сейчас известно только, что останки могли принадлежать детенышу шестирогого носорога.Строители, нашедшие останки носорога, работали над строительством будущего театра, но стройку пришлось временно приостановить. Директор театра сообщил о собственном сожалении по поводу замедления строительства, но выразил надежду, что находка откроет большие палеонтологические перспективы для России.