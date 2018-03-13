Сеть «взорвало» видео шокирующего чёрного НЛО на Луне

Шокирующий НЛО черного цвета был зафиксирован американскими уфологами из штата Мичиган ещё 3 марта текущего года, однако уникальные кадры в Сети появились только сейчас. 30-секундный видеоролик был первоначально загружен на веб-сайт MUFON, а затем появился на канале UFO Institute на YouTube.
В организации MUFON, которая занимается поиском НЛО и изучением инопланетной жизни, заявили, что на кадрах однозначно зафиксировали летающий объект инопланетян. Поэтому утверждения скептиков, что на видео птица или воздушный шар, не соответствуют реальности.