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Теория исследователей, мнение уфологов. 

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| | Сеть «взорвало» видео шокирующего чёрного НЛО на Луне

Сеть «взорвало» видео шокирующего чёрного НЛО на Луне

Сегодня, 17:30
Уфологам из США удалось при помощи мощного телескопа зафиксировать на Луне шокирующий чёрный НЛО. Который пролетал мимо. Подлинность видео подтвердили официальные представители MUFON.

Сеть «взорвало» видео шокирующего чёрного НЛО на Луне

 

Шокирующий НЛО черного цвета был зафиксирован американскими уфологами из штата Мичиган ещё 3 марта текущего года, однако уникальные кадры в Сети появились только сейчас. 30-секундный видеоролик был первоначально загружен на веб-сайт MUFON, а затем появился на канале UFO Institute на YouTube.


В организации MUFON, которая занимается поиском НЛО и изучением инопланетной жизни, заявили, что на кадрах однозначно зафиксировали летающий объект инопланетян. Поэтому утверждения скептиков, что на видео птица или воздушный шар, не соответствуют реальности.
Светлана Славянская
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