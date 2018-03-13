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| | Китай построит прототип ЖРД с «земной» тягой в 500 тонн к концу 2018 года

Китай построит прототип ЖРД с «земной» тягой в 500 тонн к концу 2018 года

Сегодня, 16:54
Китайцы к концу 2018 года планируют построить прототип жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) с тягой в 500 тонн.

Китай построит прототип ЖРД с «земной» тягой в 500 тонн к концу 2018 года

 

Прототип двигателя рассчитан для первой ступени сверхтяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-9» («Великий поход-9»). Первый полет этой ракеты состоится в 2030 году. По словам экспертов, суммарная тяга «Чанчжэн-9» составит три тысячи тонн на уровне моря. Ракета способна поставить около 100 тонн полезной нагрузки на низкую опорную орбиту или 50 тонн груза на траекторию полета к Луне. Китайская ракета по своей нагрузке сравнима с американским «Сатурном-5».

По словам директора института CASC Лю Чжижана, новая ракета-носитель будет использована в будущем для осуществления высадки на Луну, исследования Марса и дальнего космоса.

Корпорация интенсивно изготавливает маршевые кислородно-керосиновый и водородно-кислородный ЖРД (500 и 200 тонн) для первой и второй ступеней «Чанчжэн-9». Основные узлы двигателя для первой ступени уже готовы.
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