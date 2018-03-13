Иркутские химики создали средство защиты от свиного гриппа

Специалисты Иркутского института химии синтезировали модифицированное вещество, обладающее противовирусными свойствами. Средство способно защитить и от H1N1, известного как свиной грипп.

Виктория Озерова

Сотрудник группы фармацевтической разработки Иркутского института химии Яна Костыро проинформировала о разработке нового противовирусного препарата. Исследования начались пять лет назад, в прошлом году группа получила патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности на способ получения соответствующего вещества. При модифицировании углеводов из растительного сырья и синтезированных организмов ученым удалось получить измененный олигосахарид с выраженной противовирусной активностью. В ходе экспериментов специалисты доказали профилактические свойства средства.Ученые намерены продолжить исследования. В будущем на основе вещества могут создать медицинские препараты.