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| | Иркутские химики создали средство защиты от свиного гриппа

Иркутские химики создали средство защиты от свиного гриппа

Сегодня, 16:41
Специалисты Иркутского института химии синтезировали модифицированное вещество, обладающее противовирусными свойствами. Средство способно защитить и от H1N1, известного как свиной грипп.

Иркутские химики создали средство защиты от свиного гриппа

 

Сотрудник группы фармацевтической разработки Иркутского института химии Яна Костыро проинформировала о разработке нового противовирусного препарата. Исследования начались пять лет назад, в прошлом году группа получила патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности на способ получения соответствующего вещества. При модифицировании углеводов из растительного сырья и синтезированных организмов ученым удалось получить измененный олигосахарид с выраженной противовирусной активностью. В ходе экспериментов специалисты доказали профилактические свойства средства.

Ученые намерены продолжить исследования. В будущем на основе вещества могут создать медицинские препараты.
Виктория Озерова
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