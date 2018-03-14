Учёные рассказали о связи курения и развития психозов

Медицинские специалисты провели тщательное исследование, которое показало, что курение табачных изделий во время подросткового периода вызывает ряд осложнений для организма, в числе которых присутствует и развитие психоза.

Александр Вест

В длительном исследовании приняли участие более шести тысяч человек, которые рассказали специалистам о дозах потребления табачных и алкогольных продуктов, а также об особенностях своего психического состояния. Один из авторов исследования, профессор по имени Юко Меттунен, заявил о том, что наибольшим фактором риска в развитии психоза у человека является курение в подростковом возрасте. Наблюдение за субъектами исследования оканчивалось, когда они достигали возраста 30 лет.По результатам исследования учёные выяснили, что в большинстве случаев человеку для развития психоза необходимо выкуривать не менее десяти сигарет в день. Также учёные выяснили, что употребление каннабиса в подростковом периоде также способствует развитию психозов.