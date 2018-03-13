Художник показал мир глазами кошки

Кошки имеют строение глаза, отличающееся от человеческого. Несмотря на то, что у кошачьих угол обзора шире, они хуже различают цвета и не видят на некоторые расстояния. Художник Николай Ламм показал, чем мир кошек отличается от человеческого.

Николай Ламм создал необычный художественный проект. Деятель использовал для этого знания опытных офтальмологов и ветеринаров. При помощи специалистов Ламм создал серию фотографий, на которых видно, чем отличается кошачье видение мира от человеческого. Первая часть его произведений показывает, как видит объекты человек, другая изображает ту же картину «глазами» кошки. Так художник продемонстрировал, что поле обзора у кошек шире, но они не видят окружающий мир так ярко и четко, как человек. Несмотря на то, что кошки дальнозоркие, предметы, расположенные вдали, все же остаются для них размытыми.

Виктория Озерова

Особенности кошачьего видения объясняются тем, что издавна кошки были охотниками.