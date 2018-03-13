Ученым удалось снять на видео момент создания шаровой молнии

На сегодняшний день ученые поставили под сомнение существование шаровой молнии, поскольку распространилось много компрометирующих материалов. Считается, что светящийся энергетический шар появляется во время шторма и может проходить через твердые предметы. Шаровая молния отличается непредсказуемостью. Специалисты из США и Финляндии при помощи двух противоположно направленных потоков электричества в лабораторных условиях создали приближенное к природному явление. У физиков получился синтетический электромагнитный узел в форме шара. Эксперимент был запечатлен на видео.
Авторы исследования полагают, что шаровая молния имеет не только электрическую, но и квантовую природу.