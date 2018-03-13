Казанские астрономы разрабатывают систему навигации на Луне

Уже через год казанские учёные планируют отправить на Луну свои наработки, которые послужат основой для продвинутой системы навигации. Основой в российской системе навигации станут специальные световые маяки, располагаемые на спутнике Земли.

Александр Вест

Юрий Нефедьев, являющийся профессором Казанского федерального университета, заявил о том, что в данный момент учёные трудятся над созданием продвинутой системы навигации, в ней координатно-временное вычисление будет производиться с помощью специальных лазерных маяков, которые будут отправлены на Луну. Первый маяк учёные из Казани планируют отправить на земной спутник уже в следующем году.По словам Нефедьева, специалисты университета работают над имитационными исследованиями, цель которых заключена в проверке точности, с которой следует осуществлять привязку маяков к космическим аппаратам. С помощью маяков на Луне у учёных будут точные сведения относительно выбора посадочного места, а также особенностей лунной поверхности.