В Китае полицейским выдают умные очки для вычисления преступников

Власти Поднебесной всерьёз решили приблизить будущее, снабдив своих правоохранителей специальными очками, имеющими ряд «умных» функций. С помощью таких очков в Китае полицейские будут вычислять потенциальных преступников.

Александр Вест

С помощью обширной базы данных, в которую заносят фотографии лиц граждан, признанных правонарушителями, правоохранители будут вычислять преступников с помощью «умных» очков. В смарт-очках, которыми обзавелись китайские правоохранители, встроенна камера с системой распознавания лиц, которая автоматически сравнивает лица прохожих людей с портретами всевозможных правонарушителей, зарегистрированных в общей системе.Инновационное устройство было разработано стараниями специалистов из компании LLVision. Поиском лиц в базе данных занимается специально разработанная нейросеть. Первые образцы данной техники успешно ввели в эксплуатацию, а несколько человек с их помощью были задержаны по подозрению в торговле людьми.