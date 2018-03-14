Ученые: Урбанизация влияет на динамику дождей

Здания в городах непосредственно влияют на характер и количество осадков, поскольку от степени урбанизации зависит движение облаков и динамика дождей. К такому выводу пришли сразу две группы климатологов из Индии и США.

Виктория Озерова

Ученые из Индийского технологического института Бомбея совместно с коллегами из Университета штата Алабама в Хантсвилле изучили погоду в двух городах в горной местности и на побережье. Объектом исследования стал климат Сан-Мигель-де-Тукуман и Мумбаи. При помощи данных с автоматических метеостанций специалисты построили климатические модели городов и выяснили, что степень застройки влияет на количество и характер дождей.Ученым удалось доказать, что от урбанизации территории зависит погода, несмотря на то, в какой местности находится город, при этом плотность застройки точно описывает модель поведения дождевых облаков.