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| | Ученые рассказали об опасности поцелуя младенца в губы

Ученые рассказали об опасности поцелуя младенца в губы

Сегодня, 14:57
Ученые предупреждают родителей воздержаться от поцелуев младенца в губы, так как у ребенка могут возникнуть язвы в полости рта, колотые позже перерастут в стоматологические проблемы. Результаты исследования были опубликованы в научном издании BioMed Central Oral Health.

Ученые рассказали об опасности поцелуя младенца в губы

 

Долгое время поцелуй младенцев в губы считался одной из форм привязанности родителей к ребенку. Финские ученые из Университета Оуло во главе с Йормой Виртанен выяснили, что подобный поцелуй способен передавать вредные бактерии от родителей к ребенку и вызывать стоматологические проблемы. Даже обмен ложками может повысить риск возникновения проблем с зубами, так как бактерии, которые вызывают кариес, могут передаваться в слюне.

Ученые рекомендуют родителям пройти необходимое обследование у стоматолога и полностью избавиться от проблем с кариесом, прежде чем целовать малыша в губы. Кроме того, через поцелуй ребенок также может заразиться вирусом герпеса.
Светлана Славянская
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