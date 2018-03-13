Ученые рассказали об опасности поцелуя младенца в губы

Ученые предупреждают родителей воздержаться от поцелуев младенца в губы, так как у ребенка могут возникнуть язвы в полости рта, колотые позже перерастут в стоматологические проблемы. Результаты исследования были опубликованы в научном издании BioMed Central Oral Health.

Светлана Славянская

Долгое время поцелуй младенцев в губы считался одной из форм привязанности родителей к ребенку. Финские ученые из Университета Оуло во главе с Йормой Виртанен выяснили, что подобный поцелуй способен передавать вредные бактерии от родителей к ребенку и вызывать стоматологические проблемы. Даже обмен ложками может повысить риск возникновения проблем с зубами, так как бактерии, которые вызывают кариес, могут передаваться в слюне.Ученые рекомендуют родителям пройти необходимое обследование у стоматолога и полностью избавиться от проблем с кариесом, прежде чем целовать малыша в губы. Кроме того, через поцелуй ребенок также может заразиться вирусом герпеса.