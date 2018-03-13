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| | Самый богатый человек мира пообещал сделать доступнее путешествия в космос

Самый богатый человек мира пообещал сделать доступнее путешествия в космос

Сегодня, 14:58
Джефф Безос считает, что полеты в космос должны стать доступными для широкого круга людей. Самый богатый человек в мире для достижения данной цели планирует вложить крупные суммы в космические исследования.

Самый богатый человек мира пообещал сделать доступнее путешествия в космос

 

На вручении премии Базза Олдрина в Нью-Йорке выступил создатель крупнейшего интернет-магазина Amazon Джефф Безос. Все свои средства мультимиллиардер считает «лотерейной победой», поэтому, по его мнению, вполне закономерно потратить их часть на освоение космоса. При этом самый богатый человек в мире намеревается сделать космические полеты общедоступными. Он не уточнил, сколько думает инвестировать в исследования космоса, но его друг Фредерик Полсен отметил, что вложениями могут стать все финансы, кроме «средств на содержание матери».

Напомним, что Джефф Безос занимается финансированием создания ракет Blue Origin. Его состояние оценивается в 131 миллиард долларов.
Виктория Озерова
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