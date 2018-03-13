Названы ТОП-8 правил, которые помогут избавиться от целлюлита

Целлюлит это обычное явление, которое появляется у большинства женщин вне зависимости от возраста или комплекции. Известный фитнес-тренер составила ТОП-8 правил, которые без проблем помогут избавиться от целлюлита.

Светлана Славянская

Персональный тренер из Сиднея Камилла Акерберг поделилась советами по питанию и фитнесу, которые помогут не только добиться гладкой и упругой кожи, но и навсегда победить целлюлит на бедрах и боках. Для того, чтобы победить целлюлит, необходимо не курить, так как это замедляет кровообращение. Второе правило – кушать продукты, богатые водой (огурец, цветную капусту, редис, шпинат, брокколи). Массажи также могут помочь в уменьшении появления целлюлита. Четвертое правило – кушать противовоспалительные продукты (листовая зелень).Важно помнить о здоровых жирах, которых много в грецких орехах, миндале, авокадо и жирной рыбе. Силовые упражнения могут помочь уменьшить появление целлюлита, утверждает Акерберг. Седьмое правило – кардио несколько раз в неделю. Восьмое правило гласит – растягиваться после тренировки, это поможет увеличить кровообращение и подтянуть кожу.