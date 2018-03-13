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| | Учёные проследили за миграцией средневековых женщин по их черепам

Учёные проследили за миграцией средневековых женщин по их черепам

Сегодня, 14:16
Антропологи исследовали останки средневековых женщин, с помощью которых учёным удалось определить пути их миграции по территории Европы. Учёные проследили за изменениями в строении черепов, что указало на их территориальную принадлежность.

Учёные проследили за миграцией средневековых женщин по их черепам

 

С помощью тщательного исследования человеческих останков, которые были обнаружены в Баварии, специалисты выяснили, что найденные черепа средневековых женщин принадлежали отнюдь не коренным жителям данной местности. С помощью древних записей учёные выяснили, что нередко племена в древности использовали стягивание черепа для выражения индивидуальности их общины. Подобные действия со временем выражались в некой деформации черепной коробки, которая прослеживалась и в найденных в Баварии останках.

Учёные проследили за миграцией средневековых женщин по их черепам

 

Таким образом антропологи выяснили, что древние племена занимались переселением, распространяясь по всей доступной им территории. По заверению специалистов, останки принадлежат женщинам из племён, обитавших в юго-восточной части европейского континента.
Александр Вест
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