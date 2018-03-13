Учёные проследили за миграцией средневековых женщин по их черепам

Антропологи исследовали останки средневековых женщин, с помощью которых учёным удалось определить пути их миграции по территории Европы. Учёные проследили за изменениями в строении черепов, что указало на их территориальную принадлежность.

С помощью тщательного исследования человеческих останков, которые были обнаружены в Баварии, специалисты выяснили, что найденные черепа средневековых женщин принадлежали отнюдь не коренным жителям данной местности. С помощью древних записей учёные выяснили, что нередко племена в древности использовали стягивание черепа для выражения индивидуальности их общины. Подобные действия со временем выражались в некой деформации черепной коробки, которая прослеживалась и в найденных в Баварии останках.

Александр Вест

Таким образом антропологи выяснили, что древние племена занимались переселением, распространяясь по всей доступной им территории. По заверению специалистов, останки принадлежат женщинам из племён, обитавших в юго-восточной части европейского континента.