Прорыв в медицине: Новая технология способна диагностировать рак за 20 секунд

Ученые из США смогли разработать уникальную технологию, которая поможет онкологам определять наличие рака всего за 20 секунд. Помимо этого, разработка также способна различать разные типы и стадии онкологии.

Светлана Славянская

Группа ученых из Техасского университета во главе с профессором Леонардо Лихтенфельдом разработали уникальную технологию MasSpec Pen, которая за секунды определяет наличие и вид рака у пациентов. Устройство имеет маленькие размеры и является необходимым средством во время проведения операции, так как определение раковой ткани во время хирургического вмешательства иногда затруднено и ожидание результатов часто занимает много времени.Исследователи говорят, что после анализа 300 образцов, взятых у пациентов, они смогли диагностировать четыре типа рака - рак молочной железы, щитовидной железы, яичника и легких - с более чем 96-процентной точностью. Процесс поставки новой технологии на мировой рынок может занять несколько лет, утверждают ученые.