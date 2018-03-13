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| | Прорыв в медицине: Новая технология способна диагностировать рак за 20 секунд

Прорыв в медицине: Новая технология способна диагностировать рак за 20 секунд

Сегодня, 13:16
Ученые из США смогли разработать уникальную технологию, которая поможет онкологам определять наличие рака всего за 20 секунд. Помимо этого, разработка также способна различать разные типы и стадии онкологии.

Прорыв в медицине: Новая технология способна диагностировать рак за 20 секунд

 

Группа ученых из Техасского университета во главе с профессором Леонардо Лихтенфельдом разработали уникальную технологию MasSpec Pen, которая за секунды определяет наличие и вид рака у пациентов. Устройство имеет маленькие размеры и является необходимым средством во время проведения операции, так как определение раковой ткани во время хирургического вмешательства иногда затруднено и ожидание результатов часто занимает много времени.

Исследователи говорят, что после анализа 300 образцов, взятых у пациентов, они смогли диагностировать четыре типа рака - рак молочной железы, щитовидной железы, яичника и легких - с более чем 96-процентной точностью. Процесс поставки новой технологии на мировой рынок может занять несколько лет, утверждают ученые.
Светлана Славянская
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