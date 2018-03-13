Пентагон рассекретил запись НЛО, полученную с борта лайнера ВМС США

На видеохостинге YouTube появился видеоролик, на котором запечатлён НЛО, двигающийся с колоссальной скоростью в строго заданном направлении. В течение трёх лет данная видеозапись не подвергалась огласке в связи со строгой секретностью. Однако, представители Пентагона рассекретили данное видео, поместив его в открытый доступ. На кадрах заметно, что объект неопределённой структуры двигался с весьма внушительной скоростью на небольшой высоте, следуя строго назначенному направлению.
Пентагон рассекретил запись НЛО, полученную с борта лайнера ВМС СШАСегодня, 13:13
В Сети появилось видео НЛО, которое пассажиры засняли прямо с борта авиалайнера. Очевидцы сообщают, что увидели настоящий корабль пришельцев, который пролетал
Одному из пассажиров авиалайнера Нидерланды-Испания удалось снять на видео НЛО. Об этом сообщает интернет-портал Onliner.by.
На днях на просторах видеохостинга YouTube один из его пользователей опубликовал небольшой ролик, на котором запечатлен неопознанный летающий объект,