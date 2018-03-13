Пентагон рассекретил запись НЛО, полученную с борта лайнера ВМС США

В 2015 году один из пилотов на борту авиалайнера, принадлежащего американским ВВС, запечатлел неопознанный летающий объект, который на огромной скорости двигался в чётком направлении. Видео данного события попало в Сеть.

Белая точка двигалась так быстро, что пилот едва сумел захватить её с помощью высокоточного оборудования. Напомним, данный материал не является первым доказательством существования НЛО, так как в Сети нередко встречаются случаи, когда пилоты самолётов привлекали внимание инопланетян.

Александр Вест

На видеохостинге YouTube появился видеоролик, на котором запечатлён НЛО, двигающийся с колоссальной скоростью в строго заданном направлении. В течение трёх лет данная видеозапись не подвергалась огласке в связи со строгой секретностью. Однако, представители Пентагона рассекретили данное видео, поместив его в открытый доступ. На кадрах заметно, что объект неопределённой структуры двигался с весьма внушительной скоростью на небольшой высоте, следуя строго назначенному направлению.