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| | Ученые назвали главную причину появления депрессии

Ученые назвали главную причину появления депрессии

Сегодня, 12:59
Депрессия является одним из наиболее распространенных ментальных расстройств в любом из возрастов. На эту тему проведено немало исследований, однако до сих пор единого мнения по поводу наиболее эффективной терапии не разработано. Ученые накануне представили исследование, в котором описали причину, по которой у человека может начаться депрессия и даже развиться склонность к суициду.

Ученые назвали главную причину появления депрессии

 

Все зависит вовсе не от внешних раздражителей или чего-либо подобного, а от количества холестерина в крови. К соответствующему умозаключению пришли специалисты, входящие в Мексиканский университет по исследованию психики. Низкий уровень данного вещества в крови приводит к расстройствам настроения, что, в свою очередь приводит к депрессивному состоянию.

Гонка фармацевтов и диетологов, которые стремятся всеми возможными методами снизить уровень холестерина в организме, стала главным драйвером для игнорирования того, что холестерин в жизни человека имеет весьма немалую роль.

Ученые установили, что уровень общего холестерина на уровне ниже 160, и тем более, ниже 130, приводит к корреляции с высокими рисками психических проблем. Были исключены некоторые искажающие факторы, которые могли повлиять на уровень липидов в крови. Среди них диабет и метаболический синдром.

Для обозначения людей с общим значением холестерина до 150 применялся термин гипохолистеринемия. В исследовании участвовало почти 500 человек, что достаточно, чтобы дать исследователям некоторые достойные статистические данные. Люди с гипохолестеринемией имели значительно более высокую вероятность того, что у них проявится депрессивное расстройство.
Николай Офицеров
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