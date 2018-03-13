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| | Эксперты: Кукла вуду начальника помогает избавиться от стресса

Эксперты: Кукла вуду начальника помогает избавиться от стресса

Сегодня, 22:20
В результате проведенного эксперимента ученые определили, что кукла вуду начальника полезна для подчиненных. Дело в том, что метание дротиков в фотографию руководства или отрывание головы кукле начальника снимает стресс.

Эксперты: Кукла вуду начальника помогает избавиться от стресса

 

Психологи из Канады провели исследование, в котором участвовали 400 человек. Участникам предложили вспомнить моменты, когда начальство разговаривало с ними враждебно или грубо. После этого половине испытуемых предложили выплеснуть свою злость на кукле вуду, которая символизировала начальника, с помощью различных инструментов. Остальные справлялись с негодованием своими силами.

Затем ученые провели опрос, который показал, что первая половина участников, справлявшаяся с эмоциями благодаря кукле, больше не испытывали таких сильных негативных чувств, в отличие от остальных. Специалисты уверены, что таким способам человек сможет справиться со стрессом.
Анна Котова
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