Эксперты: Кукла вуду начальника помогает избавиться от стресса

В результате проведенного эксперимента ученые определили, что кукла вуду начальника полезна для подчиненных. Дело в том, что метание дротиков в фотографию руководства или отрывание головы кукле начальника снимает стресс.

Анна Котова

Психологи из Канады провели исследование, в котором участвовали 400 человек. Участникам предложили вспомнить моменты, когда начальство разговаривало с ними враждебно или грубо. После этого половине испытуемых предложили выплеснуть свою злость на кукле вуду, которая символизировала начальника, с помощью различных инструментов. Остальные справлялись с негодованием своими силами.Затем ученые провели опрос, который показал, что первая половина участников, справлявшаяся с эмоциями благодаря кукле, больше не испытывали таких сильных негативных чувств, в отличие от остальных. Специалисты уверены, что таким способам человек сможет справиться со стрессом.