Эксперты нашли источник загадочного свечения в центре Млечного пути

Ученые сделали очередное открытие. Они выявили источник тайного свечения в центре Млечного пути.

Анна Котова

Как стало известно, излучение исходит не от темной материи, как эксперты думали ранее, а от скопления очень старых звезд, открытие которых еще не произошло. В научной статье говориться, что на протяжении 5 лет ученые НАСА фотографировали Млечный путь в гама-спектре. Фотографии были сделаны с помощью телескопа «Ферми». Долгое время астрономы выясняли источник загадочного свечение в центре, были исключены почти все кроме одного, в котором говорилось, что свечение может вызвать темная материя.Чтобы точно выяснить, излучение производит темная материя или нет, ученые смоделировали распределение газов. Результаты эксперимента показали, что гамма-лучи исходят от пульсаров, большое количество которых представляет собой плавное излучение, похожее на излучение темной материи.