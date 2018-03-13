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Теория исследователей, мнение уфологов. 

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| | Эксперты нашли источник загадочного свечения в центре Млечного пути

Эксперты нашли источник загадочного свечения в центре Млечного пути

Сегодня, 12:30
Ученые сделали очередное открытие. Они выявили источник тайного свечения в центре Млечного пути.

Эксперты нашли источник загадочного свечения в центре Млечного пути

 

Как стало известно, излучение исходит не от темной материи, как эксперты думали ранее, а от скопления очень старых звезд, открытие которых еще не произошло. В научной статье говориться, что на протяжении 5 лет ученые НАСА фотографировали Млечный путь в гама-спектре. Фотографии были сделаны с помощью телескопа «Ферми». Долгое время астрономы выясняли источник загадочного свечение в центре, были исключены почти все кроме одного, в котором говорилось, что свечение может вызвать темная материя.

Чтобы точно выяснить, излучение производит темная материя или нет, ученые смоделировали распределение газов. Результаты эксперимента показали, что гамма-лучи исходят от пульсаров, большое количество которых представляет собой плавное излучение, похожее на излучение темной материи.
Анна Котова
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