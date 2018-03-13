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| | Учёные Токио и Томска нашли новый вид ядовитой рыбы фугу

Учёные Токио и Томска нашли новый вид ядовитой рыбы фугу

Сегодня, 12:26
В акватории Сахалина специалисты из Токио в содействии с томскими учёными обнаружили новый вид рыбы фугу, отличающейся своей крайней ядовитостью. Новый вид рыбы решено было назвать «узорчатая собака-рыба».

Учёные Токио и Томска нашли новый вид ядовитой рыбы фугу

 

Юрий Дылдин, представляющий Томский государственный университет, рассказал о том, как во время исследования видового состава рыб в акваториальных территориях Сахалина был найден новый вид «рыбы-собаки». При обнаружении новой особи учёный заручился помощью со стороны специалистов из Зоологического музея при Российской академии наук, которые помогли сделать фото рыбы фугу. Изучив доступные архивные материалы со снимками, российскому учёному пришлось обратиться за помощью к Кейчи Маццуре, который является ведущим знатоком данной группы рыб.

Учёные Токио и Томска нашли новый вид ядовитой рыбы фугу

 

Токийский специалист совместно с томским учёным определил, что найденный образец ранее ошибочно был отнесён к другому виду рыбы фугу. Благодаря усилиям специалистов новый вид «рыбы-собаки» был научно задокументирован и описан, получив название узорчатой, или расписной рыбы - Takifugu Favipterus.
Александр Вест
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