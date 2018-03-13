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| | 18 марта Землю накроет мощнейший геомагнитный шторм

18 марта Землю накроет мощнейший геомагнитный шторм

Сегодня, 12:21
Входящие в Национальную ассоциацию океанических и атмосферных исследований ученые выступили с заявлением о том, что 18 марта Земли достигнет уже третий в году геомагнитный шторм. Каков будет масштаб повреждений телекоммуникационных систем сказать пока специалисты затрудняются.

18 марта Землю накроет мощнейший геомагнитный шторм

 

Как известно, геомагнитный шторм способен оказывать также непосредственное влияние на людей и прочих живых существ, вызывая ни с чем не связанную сонливость и головокружение. Научные работники добавили, что это явление считается нарушением магнитосферы планеты, которая возникает из-за эффективного обмена энергии солнечного ветра. В последнее время подобные бури начали распространяться крайне часто. Специалисты не отрицают, что грядущая может иметь глобальные последствия, а сам выброс будет обладать экстремальными параметрами.

Эксперт Даг Биескер утверждает, что на данный момент существует некая неопределенность в понимании того, насколько угрожающим является уровень грядущего геомагнитного шторма. Его воздействие, при этом, распространяется на всю энергетическую систему. Инженерам советуют во время бурь оборудование, во избежание поломок, закрывать. Специалисты же, тем времени продолжают фиксировать статус магнитного поля планеты.
Николай Офицеров
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