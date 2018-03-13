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| | Учёные научились распознавать повреждения мозга на раннем этапе

Учёные научились распознавать повреждения мозга на раннем этапе

Сегодня, 12:08
Медицинские специалисты рассказали о продвинутой диагностике, которая поможет спасать многие жизни пациентам, получившим тяжёлые черепно-мозговые травмы. Специалисты научились определять ишемию мозга на ранних стадиях.

Учёные научились распознавать повреждения мозга на раннем этапе

 

Учёные, представляющие Казанский федеральный университет, с помощью подопытных крыс проследили за изменением электрических импульсов в мозге при моделировании условий, образующихся при посттравматическом инсульте. Проследив за изменением электрической активности в головном мозге грызунов с помощью энцефалограммы, специалисты научились определять последствия кислородного голодания мозговых клеток.

Учёные научились распознавать повреждения мозга на раннем этапе

 

Специалисты заявили о том, что исследование электрической активности мозга позволяет выявить ишемизацию, которая возникает при получении различных травм, на самых ранних стадиях. Также эксперты поведали о том, что ишемизация может произойти из-за спазма артерий, или тромбоза и их разрыва.
Александр Вест
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