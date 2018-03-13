Учёные рассказали, как аэрозоли влияют на облака

Специалисты создали специальную компьютерную модель, чтобы показать, какое воздействие имеют аэрозоли на земной климат. Новая модель позволит учёным отслеживать образование различных погодных явлений и предугадывать изменения климата.

Александр Вест

Учёные пояснили, что аэрозолями следует считать твёрдые частицы, попадающие в атмосферу вследствие эрозии почвы, извержений вулканов, сжигания ископаемых видов топлива, а также других различных природных и антропогенных процессов. Ранее специалисты считали, что при массовом скоплении твёрдых частиц в земной атмосфере неизменно образуются крупные облака, оказывающие непосредственное влияние на земной климат, однако, детальное исследование данного процесса с помощью компьютерного моделирования открыло новые сведения о данном процессе.Климатологи рассказали о том, что рассмотрев компьютерную модель образования облаков, они заметили испарение конденсации, которое происходит вследствие разницы температур между верхними и нижними слоями облаков.