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| | Женщины назвали условия для идеального секса

Женщины назвали условия для идеального секса

Сегодня, 11:16
В результате проведенных исследований сексологи пришли к заключению о том, что для женщин крайне важным является не продолжительность любовных утех, а именно качество «проделанной работы» со стороны партнера. Специалисты также озвучили главные условия для женщин, чтобы секс они впоследствии посчитали идеальным.

Женщины назвали условия для идеального секса

 

Отличительной чертой для женщин является факт того, что заранее сценарий предстоящего секса они не продумывают и сразу же после полового акта оценить его также не могут. Главным для женщин являются ощущения, полученные от сексуальных утех, где важная роль отводится партнеру. Женщины предпочитают, чтобы мужчина обладал красивой фигурой. Многие также не переносят так называемый «пивной живот». Именно этот фактор может испортить все впечатление от секса, даже если умения мужчины при этом весьма нетривиальны.

Несмотря на то, что в обиходе весьма популярно мнение о том, что размер не имеет значения. Женщины, на самом деле, так не считают. Половой член мужчины должен быть среднего размера, не слишком тонким и не слишком объемным. Естественно, самым главным критерием идеального секса женщины считают оргазм, до которого их способен довести мужчина.
Николай Офицеров
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