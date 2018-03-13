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| | Ученые: Вулканический апокалипсис каменного века не коснулся Африки

Ученые: Вулканический апокалипсис каменного века не коснулся Африки

Сегодня, 11:14
Учеными из университета Аризоны было установлено, что извержение вулкана Тоба, которое случилось 73 тысячи лет назад, почти не коснулось Африки и племен древних людей.

Ученые: Вулканический апокалипсис каменного века не коснулся Африки

 

По словам геологов, уже не один раз проверялись гипотезы, подтверждающие полное исчезновение человечества после вулканического апокалипсиса. Истину не установили, так как не смогли найти одновременно и следы вулканического извержения, и признаки жизни людей во время катаклизма. Извержение Тобы на Суматре, по мнению ученых, существенно воздействовало на эволюцию человека. Лава вулкана 73 тыс. лет назад стерла почти все человечество с лица планеты и погубила практически все виды растений. Находки археологов свидетельствуют о том, что люди начали кочевать по Земле на сотни тысяч лет раньше, чем считалось до этого. Эти открытия подтвердили теорию "вулканического апокалипсиса", так как ранние люди пропали около 80-70 тысяч лет назад.

Во время изучения отложений в городах Влеесбаай и Пиннакл-поинт учеными были обнаружены доказательства того, что вулканический катаклизм почти не коснулся древних людей Южной и Юго-Восточной Африки. Как отмечают исследователи, города находятся на значительной дистанции от Тобы. Все же ученые нашли в этих окрестностях мизерные остатки вулканического пепла, который принадлежал Тобе. При тщательном изучении места древних поселений, археологи пришли к вводу, что апокалипсис не повлиял на жизнь африканских людей.
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