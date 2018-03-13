Ученые: Вулканический апокалипсис каменного века не коснулся Африки

Учеными из университета Аризоны было установлено, что извержение вулкана Тоба, которое случилось 73 тысячи лет назад, почти не коснулось Африки и племен древних людей.

По словам геологов, уже не один раз проверялись гипотезы, подтверждающие полное исчезновение человечества после вулканического апокалипсиса. Истину не установили, так как не смогли найти одновременно и следы вулканического извержения, и признаки жизни людей во время катаклизма. Извержение Тобы на Суматре, по мнению ученых, существенно воздействовало на эволюцию человека. Лава вулкана 73 тыс. лет назад стерла почти все человечество с лица планеты и погубила практически все виды растений. Находки археологов свидетельствуют о том, что люди начали кочевать по Земле на сотни тысяч лет раньше, чем считалось до этого. Эти открытия подтвердили теорию "вулканического апокалипсиса", так как ранние люди пропали около 80-70 тысяч лет назад.Во время изучения отложений в городах Влеесбаай и Пиннакл-поинт учеными были обнаружены доказательства того, что вулканический катаклизм почти не коснулся древних людей Южной и Юго-Восточной Африки. Как отмечают исследователи, города находятся на значительной дистанции от Тобы. Все же ученые нашли в этих окрестностях мизерные остатки вулканического пепла, который принадлежал Тобе. При тщательном изучении места древних поселений, археологи пришли к вводу, что апокалипсис не повлиял на жизнь африканских людей.