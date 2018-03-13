Ученые нашли средство борьбы с раком тяжелой стадии

Группа ученых из шведского университета Лунда нашла новый способ борьбы с раком груди последней стадии, который практически неизлечим.

Пелагея Лебединская

Злокачественная онкологическая опухоль молочных желез до последнего времени практически не поддавалась лечению. Из всех больных этой формой рака большинство не выздоравливают и впоследствии умирают. Основная часть этой опухоли состоит из перерожденных клеток соединительной ткани, которые содействуют дальнейшему ее развитию и устойчивости против гормональной терапии. Ученые после длительного исследования создали препарат, который сможет блокировать сигнальный путь между злокачественными клетками опухоли и соединительными тканями, тем самым возвращая ей чувствительность к лечению.Отметим, что эксперты уверены в эффективности нового препарата и надеются с его помощью излечить многих онкологически больных людей. Этот препарат прошел тестирование на раковой опухоли и показал положительный результат. Опухоль начала поддаваться лечению и исчезать.