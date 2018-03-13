Ученые: Способность сочувствовать заложена в генах

Ученые из Кембриджского университета после длительных исследований смогли установить связь между геномом людей и его способностью сострадания другим людям.

Пелагея Лебединская

Группа экспертов провела исследование среди 46 человек, которые после сдачи образцов ДНК, проходили тестирование на эмпатию. В результате специалисты пришли к выводу, что в сострадании человека к другим людям также играет роль и генетика. Ранее считалось, что такой человеческий фактор как сочувствие зависел полностью от воспитания и формирования личности. Однако оказалось, что гены играют в этом непосредственную роль, но их вклад составляет всего лишь 10%. Этот процент не сильно значительный, но меняет все представления о чувствах людей.Отметим, что благодаря этому открытию психологи смогут предотвращать психические расстройства у людей, блокируя их на генетическом уровне.