Потеря члена семьи и нерождённый ребенок: Горькие тайны Табакова

Мнения

Потеря члена семьи и нерождённый ребенок: Горькие тайны Табакова

Супруги народного артиста поделились сокровенным.

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

От Редактора

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

Дочь балерины заметно повзрослела.

Сюжеты :

На Байконуре появится подвижная башня для посадки экипажей Над российским посольством в США кружил вертолёт Ученые: Ежедневный секс способен омолодить организм Учёные нашли два продукта, регулирующих артериальное давление В Анапе хотят построить «военное Сколково» с детскими лагерями Snapchat и Instagram отказались от гифок из-за обвинений в расизме Самую главную функцию WhatsApp усовершенствовали Учёные вычислили, когда человечество познакомится с инопланетянами Эксперты назвали ТОП-5 самых дорогих опций для автомобилей Солистка SEREBRO рассказала подписчикам о своей влюблённости Создатели «Очень странных дел» извинились за сексизм Антивирус Касперского обнаружил «не убиваемый» вирус
| | Ученые: Способность сочувствовать заложена в генах

Ученые: Способность сочувствовать заложена в генах

Сегодня, 09:23
Ученые из Кембриджского университета после длительных исследований смогли установить связь между геномом людей и его способностью сострадания другим людям.

Ученые: Способность сочувствовать заложена в генах

 

Группа экспертов провела исследование среди 46 человек, которые после сдачи образцов ДНК, проходили тестирование на эмпатию. В результате специалисты пришли к выводу, что в сострадании человека к другим людям также играет роль и генетика. Ранее считалось, что такой человеческий фактор как сочувствие зависел полностью от воспитания и формирования личности. Однако оказалось, что гены играют в этом непосредственную роль, но их вклад составляет всего лишь 10%. Этот процент не сильно значительный, но меняет все представления о чувствах людей.

Отметим, что благодаря этому открытию психологи смогут предотвращать психические расстройства у людей, блокируя их на генетическом уровне.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
Любовь к соцсетям заложена у людей на генетическом уровне - ученые
Любовь к соцсетям заложена у людей на генетическом уровне - ученые

Ученые из Кентского государственного университета заявили, что любовь к соцсетям может быть заложенная у людей на генетическом уровне. О своих догадках

Ученые: Мутации генов воздействуют на качество сна
Ученые: Мутации генов воздействуют на качество сна

Ученые из Университета Вашингтона и Висконсина утверждают, что мутации генов воздействуют на качество сна. К такому выводу специалисты пришли после проведения

Ученые: Гены определяют сколько времени нужно человеку для полноценного сна
Ученые: Гены определяют сколько времени нужно человеку для полноценного сна

Американские ученые пришли к заключению, что именно гены определяют, сколько человеку нужно времени на то, чтобы полноценно выспаться. Этот фактор

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости