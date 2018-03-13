Китайские ученые могут первыми в мире отыскать инопланетян

Группа ученых из Национальной астрономической обсерватории Китая заявили, что могут стать первыми в мире исследователями, которым удастся отыскать настоящих инопланетян. Китайские уфологи даже разработали план, который поможет отследить жителей иных планет.

Светлана Славянская

Учёные из Китая сообщили, что планируют добавить от 2 до 10 радиотелескопов диаметром около 30 метров в непосредственной близости от FAST, чтобы повысить видимость и чувствительность к поиску внеземной жизни. Более того, дополнительные телескопы будут установлены примерно в 100 раз выше текущего уровня.В первую очередь дополнительные телескопы станут частью плана китайских ученых по отслеживанию инопланетян. Имеются также сообщения о том, что, китайские исследователи имеют большое количество передового устройства, которое может позволить ученым обнаруживать инопланетные сигналы с расстояния до 1000 световых лет.