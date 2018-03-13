Маск не позволит человечеству погибнуть в Третьей мировой

«Нам бы хотелось обладать уверенностью в том, что где-то в другом месте имеется достаточное количество образцов человеческой цивилизации, чтобы была любая возможность для ее восстановления. Возможно, сократить продолжительность средних веков. Именно поэтому я думаю, что важно иметь находящуюся на самостоятельном обеспечении станцию на Марсе или Луне», - утверждает Илон Маск.
Также он добавил, что самым идеальным вариантом была бы станция именно на Красной планете. Марс достаточно далек от Земли и, вероятность того, что подобная база выживет, значительно больше, чем для лунной станции. Бизнесмен рассчитывает на то, что указанные станции помогли бы снова приступить к возрождению жизни на Земле. Важно организовать их до возможной третьей мировой.
Маск утверждает, что в первой половине 2019 года планируются летные испытания второй ступени многоразовой сверхтяжелой системы Big Falcon Rocket, которая предназначается, в частности, для Марса.