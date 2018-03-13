Маск не позволит человечеству погибнуть в Третьей мировой

Земляне способны пережить третью мировую в случае, если у человечества в наличии будут обитаемые лунные и марсианские станции. Глава SpaceX и Tesla Motors Илон Маск твердо уверен в этом. Соответствующее заявление было сделано их в ходе ежегодного фестиваля технологий и культуры в Остине, штат Техас.

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», - утверждает Илон Маск.Также он добавил, что самым идеальным вариантом была бы станция именно на Красной планете. Марс достаточно далек от Земли и, вероятность того, что подобная база выживет, значительно больше, чем для лунной станции. Бизнесмен рассчитывает на то, что указанные станции помогли бы снова приступить к возрождению жизни на Земле. Важно организовать их до возможной третьей мировой.Маск утверждает, что в первой половине 2019 года планируются летные испытания второй ступени многоразовой сверхтяжелой системы Big Falcon Rocket, которая предназначается, в частности, для Марса.