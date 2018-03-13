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| | Ученые: Ежедневный секс способен омолодить организм

Ученые: Ежедневный секс способен омолодить организм

Сегодня, 08:58
Исследователи из Великобритании советуют как можно чаще заниматься сексом. Они считают, что ежедневная половая активность способна омолаживать организм.

Ученые: Ежедневный секс способен омолодить организм

 

Во время исследований ученые сделали вывод, что интимная близость одинаково нужна и полезна и женщинам, и мужчинам. Во время секса активно вырабатывается гормон любви окситоцин, который отвечает за упругость кожи и эластичность мышц. Помимо этого, благодаря любовному гормону улучшается работа сердечно-сосудистой системы, укрепляется иммунитет. Ученые подчеркнули, что моложе своих сверстником выглядят те люди, которые имеют частые половые отношения.

Еще один немаловажный факт: во время занятий любовь выделяется гормон дофамин, который отвечает за психоэмоциональное состояние человека. Гормон счастья помогает продлевать жизнь. Здоровый секс снимет стресс, наполнит энергией и улучшит настроение.
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