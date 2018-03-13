Ученые: Ежедневный секс способен омолодить организм

Исследователи из Великобритании советуют как можно чаще заниматься сексом. Они считают, что ежедневная половая активность способна омолаживать организм.

Во время исследований ученые сделали вывод, что интимная близость одинаково нужна и полезна и женщинам, и мужчинам. Во время секса активно вырабатывается гормон любви окситоцин, который отвечает за упругость кожи и эластичность мышц. Помимо этого, благодаря любовному гормону улучшается работа сердечно-сосудистой системы, укрепляется иммунитет. Ученые подчеркнули, что моложе своих сверстником выглядят те люди, которые имеют частые половые отношения.Еще один немаловажный факт: во время занятий любовь выделяется гормон дофамин, который отвечает за психоэмоциональное состояние человека. Гормон счастья помогает продлевать жизнь. Здоровый секс снимет стресс, наполнит энергией и улучшит настроение.