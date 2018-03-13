Учёные нашли два продукта, регулирующих артериальное давление

Из-за различных сбоев в организме от перепадов кровяного давления страдают в настоящее время около четверти населения в мире. Медицинские специалисты рассказали о том, какие именно продукты способны регулировать артериальное давление человека.

Александр Вест

Учёные заявили о том, что контроль над артериальным давлением человека можно осуществлять с помощью определённых продуктов, регулярно потребляя их в определённых количествах. Так, употребление тёмного шоколада и фиолетового картофеля благоприятно сказывается на артериальном давлении, регулируя его. Также медицинские специалисты заметили, что с помощью употребления фиолетового картофеля в значительной степени уменьшается возможность возникновения тромбов в организме.Из-за флавоноидов тёмный шоколад способствует регулировке артериального давления, являясь, по сути, природным антиоксидантом. Учёные заметили, что для ощущения положительного эффекта шоколада, необходимо съедать не больше двух долек в день, так как превышение данного порога грозит ухудшениями.