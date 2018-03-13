Потеря члена семьи и нерождённый ребенок: Горькие тайны Табакова

Мнения

Потеря члена семьи и нерождённый ребенок: Горькие тайны Табакова

Супруги народного артиста поделились сокровенным.

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

От Редактора

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

Дочь балерины заметно повзрослела.

Сюжеты :

На Байконуре появится подвижная башня для посадки экипажей Над российским посольством в США кружил вертолёт Ученые: Ежедневный секс способен омолодить организм Учёные нашли два продукта, регулирующих артериальное давление В Анапе хотят построить «военное Сколково» с детскими лагерями Snapchat и Instagram отказались от гифок из-за обвинений в расизме Самую главную функцию WhatsApp усовершенствовали Учёные вычислили, когда человечество познакомится с инопланетянами Эксперты назвали ТОП-5 самых дорогих опций для автомобилей Солистка SEREBRO рассказала подписчикам о своей влюблённости Создатели «Очень странных дел» извинились за сексизм Антивирус Касперского обнаружил «не убиваемый» вирус
| | Учёные нашли два продукта, регулирующих артериальное давление

Учёные нашли два продукта, регулирующих артериальное давление

Сегодня, 08:56
Из-за различных сбоев в организме от перепадов кровяного давления страдают в настоящее время около четверти населения в мире. Медицинские специалисты рассказали о том, какие именно продукты способны регулировать артериальное давление человека.

Учёные нашли два продукта, регулирующих артериальное давление

 

Учёные заявили о том, что контроль над артериальным давлением человека можно осуществлять с помощью определённых продуктов, регулярно потребляя их в определённых количествах. Так, употребление тёмного шоколада и фиолетового картофеля благоприятно сказывается на артериальном давлении, регулируя его. Также медицинские специалисты заметили, что с помощью употребления фиолетового картофеля в значительной степени уменьшается возможность возникновения тромбов в организме.

Из-за флавоноидов тёмный шоколад способствует регулировке артериального давления, являясь, по сути, природным антиоксидантом. Учёные заметили, что для ощущения положительного эффекта шоколада, необходимо съедать не больше двух долек в день, так как превышение данного порога грозит ухудшениями.
Александр Вест
Новости по теме
Учёные: Снижение артериального давления свидетельствует о смерти через 18 лет
Учёные: Снижение артериального давления свидетельствует о смерти через 18 лет

Команда исследователей из Соединённых Штатов и Великобритании определили, что артериальное давление снижается за 18 лет до смерти, как сообщает издание HotGeo.

Ученые: Употребление фруктов и овощей нормализует давление
Ученые: Употребление фруктов и овощей нормализует давление

Учёные Университета Южной Калифорнии (США) установили, что калий-содержащие продукты питания нормализуют артериальное давление. Постоянное употребление таких

Ученые: Каротидные тела спосбны повысить артериальное давление
Ученые: Каротидные тела спосбны повысить артериальное давление

Ученые провели медицинские исследования, итоги которых показали, что удаление каротидного тела у пациентов, страдающих от высокого кровяного давления, помогает

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости