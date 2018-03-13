Ученые: Стресс и депрессия являются заразными

Учеными Института мозга Хоччисса (Университет Калгари) было доказано, что стресс и депрессия являются заразными. «Инфекцией», оказывающей влияние на биохимию мозга и разрушающей его структуру, может заразиться каждый.

Такой вывод исследователи сделали после проведения эксперимента на грызунах. Их опыты показали, что повышение гормона стресса у одного грызуна воздействует на активность мозга другого. Кроме этого, учеными было отмечено, что после преобразований в ЦНС нарушается работа нейронов. По словам ученых, «инфекция» способна распространятся сразу на двух особей.Исследователи допускают, что таким же образом может происходить распространение стресса и депрессии среди людей. По их мнению, такое заражение у людей может иметь более серьезные последствия: сбои в работе нервной системы и развитие нейродегенеративных заболеваний.