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| | Ученые: Стресс и депрессия являются заразными

Ученые: Стресс и депрессия являются заразными

Сегодня, 08:32
Учеными Института мозга Хоччисса (Университет Калгари) было доказано, что стресс и депрессия являются заразными. «Инфекцией», оказывающей влияние на биохимию мозга и разрушающей его структуру, может заразиться каждый.

Ученые: Стресс и депрессия являются заразными

 

Такой вывод исследователи сделали после проведения эксперимента на грызунах. Их опыты показали, что повышение гормона стресса у одного грызуна воздействует на активность мозга другого. Кроме этого, учеными было отмечено, что после преобразований в ЦНС нарушается работа нейронов. По словам ученых, «инфекция» способна распространятся сразу на двух особей.

Исследователи допускают, что таким же образом может происходить распространение стресса и депрессии среди людей. По их мнению, такое заражение у людей может иметь более серьезные последствия: сбои в работе нервной системы и развитие нейродегенеративных заболеваний.
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