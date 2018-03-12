Ученые рассказали, как быстро похудеть и продлить жизнь

Голландские ученые провели исследование и поняли, что более эффективным средством продления молодости и избавления от лишних килограммов является не физическая активность, а сбалансированная диета.

Домбровский Сергей

Специалисты рекомендуют людям с раннего возраста следить за своим рационом. Необходимо избавиться от жирной пищи быстрого приготовления, подсчитывать количество употребляемых калорий и сравнивать их с расходом энергии. Для поддержания нормального веса человек должен есть столько, сколько необходимо организму для того, чтобы выполнить определенный объем работы. Эксперты проводили опыты на мышах. Они разделили грызунов на группы, одних кормили жирной пищей, других постной, третьих садили в колесо и заставляли двигаться.По словам ученых, самым эффективным средством для похудения и продления жизни является низкокалорийная еда, на втором месте расположился спорт. Основную роль в этом играют микроглии – клетки иммунной системы. Они поглощают инородных агентов, а при наличии ожирения и отсутствии физической активности данные частички разрушаются.