Ученые нашли самый необычный способ похудеть

Специалист в области диетологии сообщила, что занятие рукоделием может помочь в борьбе с лишним весом. Диетолог считает, что это может стать хорошей заменой чаепитию со сладостями.

Врач-диетолог в преддверии массового начала «сезона похудения» среди девушек рассказала, что опасен для фигуры как фаст-фуд вроде гамбургера, так и домашняя котлета в булочке. Более того, проблема даже не во вредной пище, а в том, что потребляющий ее не чувствует меры съеденному. Диетолог считает залогом похудения и поддержания нормального веса именно решение проблемы переедания.Для того, чтобы похудеть нужно меньше думать о еде, чем-то отвлечь себя. Тут уместными будут встречи с друзьями, но, опять же, и такие встречи могут быть опасными для фигуры, если допускать еще одну пищевую традиционную ошибку. Она заключается в традиции садиться за стол и праздновать встречу сытными блюдами, которые обязательно отложатся в виде лишних килограммов. Диетолог предлагает выработать более полезную привычку при встрече с подругами – заниматься рукоделием. Это поможет полезно провести время и отвлечься от мыслей о чаепитиях с печеньем и прочими сладостями.