Учёные определили пушистый метод подавления стресса во время сессии

В ходе исследований учёные открыли метод, способный решить проблемы со стрессоустойчивостью и концентрацией учащихся во время сессии.

Дарья Дмитриева

Британские специалисты из университете в Ванкувере провели эксперимент. За канадскими студентами вели наблюдение во время экзамиционного периода. Одним дали возможность поиграть с домашними любимцами, другим нет.После провели опрос, в ходе которого выясняли, как контакт с животными повлиял на здоровье учащихся. Оказалось, что студенты, общающиеся с псами даже по истечению какого-то времени не сталкивались со стрессовым состоянием. Чего нельзя сказать о тех студентах, которые не контактировали с собаками. Хотя положительные эмоции в ходе расставания с животными исчезали быстро.Эмма Уорд-Гриффин, специалист из университета Британской Колумбии, уверена, что пед-терапия действительно работает позитивно на организм человека, и поможет справиться со стрессовыми ситуациями любой сложности.