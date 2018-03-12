ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

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ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

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| | Учёные определили пушистый метод подавления стресса во время сессии

Учёные определили пушистый метод подавления стресса во время сессии

Вчера, 22:20
В ходе исследований учёные открыли метод, способный решить проблемы со стрессоустойчивостью и концентрацией учащихся во время сессии.

Учёные определили пушистый метод подавления стресса во время сессии

 

Британские специалисты из университете в Ванкувере провели эксперимент. За канадскими студентами вели наблюдение во время экзамиционного периода. Одним дали возможность поиграть с домашними любимцами, другим нет.

После провели опрос, в ходе которого выясняли, как контакт с животными повлиял на здоровье учащихся. Оказалось, что студенты, общающиеся с псами даже по истечению какого-то времени не сталкивались со стрессовым состоянием. Чего нельзя сказать о тех студентах, которые не контактировали с собаками. Хотя положительные эмоции в ходе расставания с животными исчезали быстро.

Эмма Уорд-Гриффин, специалист из университета Британской Колумбии, уверена, что пед-терапия действительно работает позитивно на организм человека, и поможет справиться со стрессовыми ситуациями любой сложности.
Дарья Дмитриева
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