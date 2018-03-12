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Ученые научились предсказывать простуду

Вчера, 21:46
Известно, что метеорологи могут выявить дальнейшее появление шторма или другой стихии. Ученые научились делать подобные вещи с простудами. Эксперты из Колумбийского университета посвятили общество в новую систему, которая заранее сообщает о распространении гриппа.

Ученые научились предсказывать простуду

 

Профессор Колумбийского университета и автор данного метода Джефф Шаман поведал, что экспертам удалось разработать алгоритм по выявлению ближайшей массовой болезни. Принцип основан на методах, которые используют для прогноза погоды, но только немного иначе.

Вирусный прогноз покажет, где инфекция будет на пике в ближайшее время, сколько случаев заражения намечается и в каких места произойдут вспышки заболеваний.

Данный метод поможет медикам быть готовыми к массовым обращениям пациентов. Известно, что во время эпидемий катастрофически не хватает больничных коек, нужных медикаментов и вакцин, потому что штаммы бактерий постоянно меняются.

Джефф Шаман рассказал, что существуют и другие модели по предсказанию заболеваний. Однако, методы не учитывают людей, которые имеют контакт между собой.

Данная система предусматривает людей, которые постоянно добираются на работу при помощи общественного транспорта. Также метод имеет cведенья о последней вспышке инфекции.

«Наша система не может предсказать первый случай гриппа, но может рассказать о самом начале инфекции», - сообщает автор разработанного принципа.

Отметим, что профессор Шаман работал над системой по выявлению заболеваний в течение 10 лет. Спустя годы ученый смог добиться некоторых продвижений. Ученые планируют начать использовать систему предсказания уже в этом году, максимум старт использования затянется до 2019 года. Однако, эксперты отмечают, что им есть еще над чем работать.

Джефф Шаман сказал, что за последние 60 лет методы прогноза погода значительно улучшились. Известно, что в 60-х годах метеорологи даже не имели спутников, поэтому много чего нельзя было предусмотреть. Профессор заявил, что система прогнозирования инфекционных заболеваний требует таких же инвестиций, которые вложили в метеорологическую сферу.

Колумбийский ученый хочет, чтобы предсказания простуды стали обыденней вещью для общества. Шаман отметил, что их метод более полезен, чем прогноз погоды на завтрашний день. Ученый считает, что распространение инфекции в отличие от прогноза погоды можно предотвратить. На самом деле профессор, несомненно, прав, так как действительно с прогнозом погоды ничего нельзя поделать.
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