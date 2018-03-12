Учёные вычислили, когда человечество познакомится с инопланетянами

Команда учёных-физиков из Швейцарии обновила известное уравнение Дрейка для того, чтобы вычислить момент, когда человечество войдёт в контакт с инопланетными цивилизациями. Сигналы от инопланетян сейчас «летят» сквозь Млечный Путь.

К своей работе они подключили и автора того самого уравнения – астронома Фрэнка Дрейка. Вместе они обновили его формулу, с помощью которой высчитали площадь галактики, заполненную сигналами от инопланетян. Результаты расчётов почти на 100% подтвердили теорию: к тому моменту, когда земляне перехватят радиоволны других форм жизни, те самые формы уже вымрут. Это значит, что шансов познакомиться с ними практически нет.Причина этому проста: каждая цивилизация во вселенной зарождается и умирает с определённой периодичностью. Если до Земли дойдёт сигнал уже мёртвой цивилизации, то разобрать его будет очень трудно из-за ряда физических явлений. Например, человечество посылает такие сигналы около 80 лет, но площадь Млечного Пути, занимаемая ими, равна 0,001%.

Елизавета Трюфель

Сейчас учёные готовят детальный разбор их исследования, который покажет количество существующих сейчас инопланетных цивилизаций, которое равно количеству сигналов «Ого-го!» в галактике.