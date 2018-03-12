Ученые NASA готовы изменить представления людей об инопланетянах

Специалисты из NASA говорят о том, что их сведения могут изменить представления людей про инопланетную жизнь на других планетах Вселенной. По мнению ученых, инопланетные организмы могут содержаться на спутнике Юпитера - Европе.

Ученый-геолог из Синтии Филлипс собирается доказать что в подземных водах спутника Юпитера Европы может быть жизнь. Официальная позиция астрономов на сегодняшний день гласит, что на этом космическом теле в связи с низкой температурой не может быть жизни, однако геолог считает, что специальная миссия на спутник сможет доказать обратное. На недавнем форуме SXSW специалисты из NASA затрагивали тему поиска похожих на Землю планет.Благодаря недавним исследованиям астрономов из Японии и работе орбитального телескопа, есть доказательства того, что существуют десятки аналогичных нашей планетой небесных тел. Три ближайшие из них расположены в созвездии Тельца в 200 световых годах от нашей солнечной системы. Для подтверждения гипотезы о сходстве тех планет с Землей необходим запуск еще одного орбитального телескопа под названием TESS.