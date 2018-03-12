Роскосмос намерен запустить аппарат для продления ресурса спутников

Российские специалисты по аэронавтике намерены в 2020 году запустить два аппарата Space Drop. Доставит разработки ракета «Притон-М», которая обзаведется разгонным блоком «Бриз-М». Аппараты выступят в роли обслуживающей станции. Такое изобретение поможет продлить ресурсы спутников.

Известно, что разработки Space Drop имеют соотношения 1 х 1 х 1,25 метра и весят они около 400 кг. Аппараты оснащены специальной системой «прилипания» к спутникам. Для того, чтобы обслуживающие разработки перемещались с одного спутника на другой Space Drop создаст собственную электрическую силовую установку.Отметим, что аппараты могут обитать на одной точке орбиты прикрепленные к спутникам. Если Space Drop захочет сменить место своего положения, то такая манипуляция возможна даже без открепления от сигнальной станции. В случаи если спутник окажется крупнее, аппараты с легкостью перенесут его из одной точки в другую, а может и вовсе унесут за пределы орбиты.Эксперты поведали, что количество аппаратов может увеличиться до 6. Известно, что второстепенной функцией у Space Drop будет помощь в борьбе с космическими отхода.