Найдена потенциально обитаемая «сестра Земли» вблизи от Солнца

Астрономы из Японии нашли потенциально заселенную живыми организмами «сестру Земли» неподалеку от Солнца. Эта планета находиться в «зоне жизни», следовательно, на ней могут быть океаны, кислород и своя атмосфера.

Японские астрономы говорят о том, что у нашей планеты есть так называемая «сестра-двойник», то есть планета, обладающая аналогичной атмосферой. Из-за пребывания в зоне, где может образоваться жизнь и приемлемые для нее условия существования, найденную планету причисляют к числу потенциально заселенных.Для изучения этого вопроса был запущен орбитальный телескоп «Келпер», благодаря которому найдено более четырех тысяч планет за пределами нашей Солнечной системы, среди них десятки могут быть «сестрами» нашей планеты, так как находятся в той самой «зоне жизни», в которой находиться и Земля.Наиболее похожи на нашу планету три небесных тела в созвездии Тельца в системе К2-155, находящейся в 200 световых лет от нашей системы. Как говорит ученый из Японии, окончательно подтвердить или опровергнуть теорию о наличии у Земли «двойников» можно будет после запуска телескопа TESS в конце 2018 года.