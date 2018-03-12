ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

Мнения

ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

Уоринг выложил секретные снимки НЛО.

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

От Редактора

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

Дочь балерины заметно повзрослела.

Сюжеты :

Учёные вычислили, когда человечество познакомится с инопланетянами Эксперты назвали ТОП-5 самых дорогих опций для автомобилей Солистка SEREBRO рассказала подписчикам о своей влюблённости Создатели «Очень странных дел» извинились за сексизм Антивирус Касперского обнаружил «не убиваемый» вирус Фанаты словили Бузову на онанизме Поклонники Олега Табакова вспоминают 5 лучших фильмов с его участием Анфиса Чехова назвала признаки настоящего мужчины Apple может выпустить бюджетный MacBook уже этим летом Фанаты советуют Панину учить русский язык Анастасия Волочкова обнародовала «покаянное» письмо бывшего водителя Эксперты: 18 марта огромный астероид приблизится к Земле
| | Найдена потенциально обитаемая «сестра Земли» вблизи от Солнца

Найдена потенциально обитаемая «сестра Земли» вблизи от Солнца

Сегодня, 20:07
Астрономы из Японии нашли потенциально заселенную живыми организмами «сестру Земли» неподалеку от Солнца. Эта планета находиться в «зоне жизни», следовательно, на ней могут быть океаны, кислород и своя атмосфера.

Найдена потенциально обитаемая «сестра Земли» вблизи от Солнца

 

Японские астрономы говорят о том, что у нашей планеты есть так называемая «сестра-двойник», то есть планета, обладающая аналогичной атмосферой. Из-за пребывания в зоне, где может образоваться жизнь и приемлемые для нее условия существования, найденную планету причисляют к числу потенциально заселенных.

Для изучения этого вопроса был запущен орбитальный телескоп «Келпер», благодаря которому найдено более четырех тысяч планет за пределами нашей Солнечной системы, среди них десятки могут быть «сестрами» нашей планеты, так как находятся в той самой «зоне жизни», в которой находиться и Земля.

Наиболее похожи на нашу планету три небесных тела в созвездии Тельца в системе К2-155, находящейся в 200 световых лет от нашей системы. Как говорит ученый из Японии, окончательно подтвердить или опровергнуть теорию о наличии у Земли «двойников» можно будет после запуска телескопа TESS в конце 2018 года.
Новости по теме
Ученые нашли двойник Земли, потенциально пригодный для жизни
Ученые нашли двойник Земли, потенциально пригодный для жизни

Астрономы нашли новую экзопланету, которая может являться потенциальным двойником Земли. Она располагается в шестнадцати световых годах от планеты людей.

Обнаружена «Планета Х», преследующая Землю в Солнечной системе
Обнаружена «Планета Х», преследующая Землю в Солнечной системе

Западные уфологии пришли к выводу, что по ту сторону Солнца есть «двойник» Земли – «Планета Х». Из-за яркого света с нашей планеты увидеть ее практически не

Астрономы: Обнаружена самая далекая планета Солнечной системы 2012 VP113
Астрономы: Обнаружена самая далекая планета Солнечной системы 2012 VP113

Американские астрономы объявили об обнаружении самого удаленного объекта в Солнечной системе – карликовой планеты 2012 VP113. Они доказали, что далекий объект

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости