Земля расходится по швам: Огромные трещины появляются по всей планете

Ученые не могут объяснить происхождение пугающей паутины трещин в Перу и аналогичные в Саудовской Аравии. Наиболее смелые предположения геологов касаются того, что подобные изменения способны развалить нашу планету на две части.

Ученые ищут ответ на то, почему по всех частях планеты начали появляться глубокие трещины в грунте, а также строят предположения о том, к чему это способно привести в будущем. Известно, что такие трещины зафиксированы и в Перу, и в Саудовской Аравии, и в Арабских Эмиратах. В частности в эмирате Аль-Хайма длина внезапно появившейся трещины составила свыше 200 метров, и она продолжает расти и углубляться.Есть предположение, что появление трещин может быть вызвано естественным движением тектонических подземных плит, однако сложно объяснить, почему в последнее время интенсивность движения настолько усилилась. Возможно, это означает и то, что мировая карта изменит свой вид раньше, чем предполагалось – какие-то материки станут ближе, какие-то отдалятся, начнут образовываться новые возвышеннности и низменности.