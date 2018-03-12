ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

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ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

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| | Земля расходится по швам: Огромные трещины появляются по всей планете

Земля расходится по швам: Огромные трещины появляются по всей планете

Сегодня, 19:11
Ученые не могут объяснить происхождение пугающей паутины трещин в Перу и аналогичные в Саудовской Аравии. Наиболее смелые предположения геологов касаются того, что подобные изменения способны развалить нашу планету на две части.

Земля расходится по швам: Огромные трещины появляются по всей планете

 

Ученые ищут ответ на то, почему по всех частях планеты начали появляться глубокие трещины в грунте, а также строят предположения о том, к чему это способно привести в будущем. Известно, что такие трещины зафиксированы и в Перу, и в Саудовской Аравии, и в Арабских Эмиратах. В частности в эмирате Аль-Хайма длина внезапно появившейся трещины составила свыше 200 метров, и она продолжает расти и углубляться.

Есть предположение, что появление трещин может быть вызвано естественным движением тектонических подземных плит, однако сложно объяснить, почему в последнее время интенсивность движения настолько усилилась. Возможно, это означает и то, что мировая карта изменит свой вид раньше, чем предполагалось – какие-то материки станут ближе, какие-то отдалятся, начнут образовываться новые возвышеннности и низменности.
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