Впервые хирург удалил кисту под управлением робота

В Пензе хирург впервые удалил кисту живому существу. Подопытной вызвалась быть свинка по кличке Роза.

Дарья Дмитриева

В пензенском технопарке «Рамеев» произошёл медицинский прорыв. Профессор и главный уролог Министерства здравоохранения Российской Федерации Дмитрий Пушкарь осуществил оперативное вмешательство с помощью пилотного образца. Робот корректировал движения специалиста. Операция была успешной. Животное чувствует себя хорошо, недуг позади.Российское приспособление компактно в использовании и стоит меньше, чем американский аналог. Эта разработка способна помочь сделать операции разных сложностей на любых тканях и органах. Но пока это единственный экспонат, по образцу которого планируется соорудить в скором времени ещё три робота. Именно на них будет проходить обучение хирургов.Губернатор Пензенской области оценил новшество. Он уверен, что такой прорыв - отличное начало новой эпохи здравоохранения.