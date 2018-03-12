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| | Впервые хирург удалил кисту под управлением робота

Впервые хирург удалил кисту под управлением робота

Сегодня, 19:03
В Пензе хирург впервые удалил кисту живому существу. Подопытной вызвалась быть свинка по кличке Роза.

Впервые хирург удалил кисту под управлением робота

 

В пензенском технопарке «Рамеев» произошёл медицинский прорыв. Профессор и главный уролог Министерства здравоохранения Российской Федерации Дмитрий Пушкарь осуществил оперативное вмешательство с помощью пилотного образца. Робот корректировал движения специалиста. Операция была успешной. Животное чувствует себя хорошо, недуг позади.

Российское приспособление компактно в использовании и стоит меньше, чем американский аналог. Эта разработка способна помочь сделать операции разных сложностей на любых тканях и органах. Но пока это единственный экспонат, по образцу которого планируется соорудить в скором времени ещё три робота. Именно на них будет проходить обучение хирургов.

Губернатор Пензенской области оценил новшество. Он уверен, что такой прорыв - отличное начало новой эпохи здравоохранения.
Дарья Дмитриева
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